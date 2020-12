Spirlì : “Il Governo ci ha detto a novembre di scegliere la prima data utile per votare. E la prima data utile è il 14 febbraio”

“Ho letto delle polemiche avanzate da alcuni gruppi vicini al Movimento 5 Stelle e ad una certa sinistra a proposito del pericolo di fare effettuare le elezioni il 14 febbraio. Vorrei ricordare, a tutti i polemici e a coloro i quali stanno tentando di far partire la loro campagna elettorale a distruggere, che quelle date sono le date comunicate dal governo, nel quale i ministri sono del M5S, del Pd e dei partiti di sinistra”. Così , in una diretta su facebook, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli’, della Lega.

“Il governo a novembre – ha ricordato Spirlì – ci ha comunicato di scegliere una data in un periodo, in una forchetta temporale che andasse dal 10 febbraio al 15 aprile. I consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, quindi di centrodestra e di centrosinistra, hanno deciso, per rispetto del loro mandato e dei loro elettori, di non rimanere un giorno in più in un’amministrazione che si deve comunque fermare, e quindi – ha aggiunto il presidente Facente funzioni della Regione Calabria – hanno chiesto al presidente della Regione di indire le elezioni per la prima data utile, a partire dal primo giorno compreso nella forchetta temporale che ha dato il governo M5S-Pd-Leu-Italia Viva. Quel giorno è esattamente la prima domenica dopo il 10 febbraio, cioè il 14 febbraio: pertanto, se quella data non è piu’ buona, per tutta una serie di motivi che dovrebbero o potrebbero essere insorti, allora sarà il governo che dovrà dire di essersi sbagliato a dirci di votare nella prima data utile dopo il 10 febbraio. Nessuno – e questo l’abbiamo dimostrato – porta i calabresi in una situazione di pericolo, sono mesi che abbiamo dimostrato quanto invece ai calabresi ci teniamo e i risultati – ha concluso Spirlì – sono tanti, dal primo giorno di questa amministrazione fino a ieri”.