Come già detto, il Consiglio per il momento scorre tranquillo, con l’approvazione delle prime 10 pratiche con il voto contrario dei soli consiglieri di opposizione presenti. Con l’eccezione da rilevare, perché costituisce una novità, il voto favorevole su molte delle pratiche esaminate del consigliere Vincenzo De Sarro subentrato nel gruppo Cambiavento.

Continua intanto l’assenza nei banchi del gruppo dell’Udc, che da quanto si conosce dagli enunciati politici, sarebbe forte di ben tre consiglieri: il capogruppo Tommaso Brutto e i due consiglieri eletti in Forza Italia e poi fuorusciti: Giovanni Merante, che è addirittura segretario provinciale, e Antonio Triffiletti.

In sintesi, il Consiglio ha approvato, tra l’altro, il bilancio consolidato 2019, l’acquisizione al patrimonio comunale del Teatro Masciari e delle pertinenze nell’ambito del Programma Agenda Urbana per una somma di poco superiore ai due milioni di euro, modifiche allo Statuto della Fondazione Politeama, l’affidamento dei servizi cimiteriali alla Catanzaro Servizi, la proroga dello Statuto sociale Amc e l’approvazione dello schema del suo contratto di servizio, il nuovo regolamento del verde pubblico.

Foto 2 di 2



Appare chiaro, a questo punto, come sia in atto una sorta di tregua tra i gruppi presenti in Consiglio. Da nessun posto si è levata una voce che ricordi quanto si sta muovendo intorno alla Casa comunale e alle sue pertinenze politiche, investite o interessate negli ultimi dodici mesi da diverse attenzioni della magistratura, iniziando da Gettonopoli e finendo a Farmabusiness, con i faldoni degli atti d’inchiesta all’esame dell’Ufficio territoriale del governo per il possibile accesso prefettizio. Se non lo fa l’opposizione, o quel che ne rimane, non si vede perché dovrebbe farlo la maggioranza.

Un modo come un altro per rispondere al cortese invito porto ieri dal flash mob dell’Usb davanti Palazzo De Nobili: “Consiglieri dimettetevi tutti”. Nessuno in Aula sembra averne l’intenzione. Probabilmente si attendono sviluppi che ancora tardano, sia sul piano politico, con le elezioni regionali che incombono, sia sul piano istituzionale, rimettendosi alle eventuali determinazioni della Prefettura.

Dopo le pratiche, il Consiglio è passato all’esame di alcune mozioni. Prima tra tutte quella presentata da Riccio e altri sui beni del Convento dei Cappuccini del Monte, a rischio trasferimento.