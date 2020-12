Consiglio Comunale, Mancuso puntualizza la mancanza della pratica Montecorvino da Odg

La prima ora in Consiglio comunale è passata senza colpo ferire. Tanto che la notizia più eclatante è l’intervento del consigliere Filippo Mancuso (Catanzaro per Abramo) che ha richiamato l’attenzione del presidente Polimeni sulla reiterata mancanza nell’ordine del giorno della ormai famosa “pratica Montecorvino” che si trascina ormai da mesi avendo provocato anche uno scossone notevole nella maggioranza e una spaccatura evidente nello stesso gruppo “proprietario” del sindaco.

Ma anche questo richiamo è stato svolto nella più assoluta pacatezza da parte di Mancuso, che si è limitato a “raccomandare” l’inserimento della pratica in un prossimo Consiglio. Da notare la performance oratoria del sindaco Abramo nella qualità di titolare della delega all’Urbanistica e al Bilancio, i settori maggiormente interessati dalla discussione. Che tanto discussione, al momento, non è.