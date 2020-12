Consiglio comunale prenatalizio: molte mozioni, niente emozioni

Tu chiamale, se vuoi, mozioni. Ultimo atto volontario del Consiglio comunale di Catanzaro, prima degli obbligati debiti fuori bilancio, tre mozioni: la prima (Riccio) sui Beni del Convento dei Cappuccini, la seconda (Mottola di Amato) sulla sostituzione celere delle piante abbattute, la terza (Mottola di Amato) sull’impiego utile alla comunità dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Buoni auspici per l’anno nuovo. Che sia meno horribilis del presente.

E, infine, inserita all’ultimo momento, la mozione di Riccio e da Gallo, Tallarico, Praticò, Manuela Costanzo, Lostumbo, Rotundo, Rosario Mancuso, De Sarro che, nel chiedere se la città sia in grado di rispondere all’emergenza Covid nelle sue articolazioni sanitarie a iniziare dall’Ufficio Prevenzione dell’Asp, sollecita il sindaco a intervenire sulle disfunzioni riscontrate: “Chi si infetta con il Covid entra in un mondo parallelo, e non sa a chi rivolgersi. Non è accettabile che chi debba fare un tampone si debba rivolgere a un amico. Sindaco, indossi l’elmetto, perché qui siamo in una vera e propria guerra”.

Dopo Riccio, sono intervenuti Lorenzo Costa e Manuela Costanzo, che ha riportato la sua esperienza professionale da operatrice nel dipartimento di emergenza urgenza: “C’è paura per i mesi di febbraio e marzo. E la somministrazione del vaccino implica accorgimenti organizzativi attualmente non disponibili, in particolare per la loro conservazione”. Ha risposto il sindaco, Sergio Abramo: “Abbiamo serie preoccupazioni su quanto sta accadendo. Con prefettura e ufficio scolastico abbiamo predisposto un piano per il rientro in aula delle scuole il 7 gennaio, con ingressi orari differenziati e il rinforzo dei trasporti pubblici comunali. Contiamo sula collaborazione responsabile di tutti”. Così come preoccupa il sindaco il mancato accoglimento della richiesta dei sindaci al presidente del Consiglio Conte riguardo all’abbattimento del debito sanitario provocato dai Commissari governativi: non basta la diluizione del debito in trent’anni, una misura che non risolve nulla e procrastina il problema. Bisogna fare emergere questa esigenza, che è vitale per il futuro della Calabria, oltre che ingiusto in termini di aggravamento infinito e spropositato dell’addizionale Irpef.

Per il resto, chi voleva spargimento di sangue, o effusione di lacrime, ma soltanto gocce di sudore, è rimasto deluso. Per i consiglieri comunali di Catanzaro, evidentemente, non è tempo di discussione. Ma forse neanche di politica.