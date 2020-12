Elezioni Governatore Calabria, dalla Campania rimbalza il nome di De Magistris

Luigi De Magistris candidato governatore in Calabria? L’ipotesi rimbalza dalla Campania negli ultimi giorni. Una suggestione? Una ipotesi concreta? Non è dato sapere. Certo è che l’ex pm dell’inchiesta dell’inchiesta Why Not a maggio dovrebbe, salvo rinvii, concludere il suo mandato da sindaco di Napoli e secondo diverse indiscrezioni si starebbe prospettando una sua possibile candidatura.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ricorda che De Magistris ha fondato una colonia arancione di Dema – il suo movimento politico – in Calabria che sta andando bene. L’unica che effettivamente ha attecchito e messo radici di un certo spessore ed è sempre sul pezzo. Lui di suo si sente un calabrese di adozione perchè da Pm ha vissuto molti anni in quella terra dando vita a inchieste molto controverse e piene di veleni. E si sente calabrese di adozione anche perchè ha sposato Maria Teresa Dolce che è calabrese doc”.

In Calabria si vota il 14 febbraio per le Regionali ma come ricorda il quotidiano campano in realtà che il consiglio dei ministri ha stabilito che le urne si dovranno aprire tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021. Ma anche qui l’ipotesi rinvio di qualche mese non è affatto da scartare. Perchè oggi come oggi, con la zona rossa che scatterà in tutto il Paese a partire dal 24, è ben difficile ipotizzare l’inizio della campagna elettorale e mandare al voto centinaia di migliaia di persone”.

I tempi quindi ci sarebbero anche se al momento si tratterebbe di voci che lo stesso sindaco partenopeo avrebbe appreso dai media. Infatti contattato da Catanzaroinforma De Magistris ha dichiarato di non saperne nulla.