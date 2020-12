Finanziaria, Cardamone: Fi presenta importante emendamento in materia sanitaria

Una straordinaria boccata di ossigeno per la sanità calabrese viene dall’importante emendamento alla Finanziaria presentato – e poi approvato dalla Commissione Bilancio di Montecitorio – dal vicecapogruppo di Forza Italia Roberto Occhiuto.

Grazie a questo emendamento, condiviso anche da altri parlamentari e dallo stesso Governo, la Calabria potrà azzerare il debito delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie, spalmandolo in 30 anni, ottenendo nel contempo una forte anticipazione di liquidità.

In tal modo, le Aziende ospedaliere e sanitarie che non possono nemmeno riparare una Tac perché impossibilitate a pagare, potranno ammodernare la loro strumentazione tecnologica e complessivamente la loro logistica. E’ un risultato che oserei definire storico, dovuto alla lungimiranza del nostro vicecapogruppo vicario alla Camera e che ha trovato una convergenza con settori della maggioranza.

Si tratta di una svolta per la sanità calabrese, devastata da dieci anni di commissariamento che non hanno per nulla intaccato il debito, anzi lo hanno aggravato, penalizzando i servizi. Una volta perfezionato il meccanismo previsto nell’emendamento Occhiuto, la Regione Calabria potrà azzerare il debito ed accedere alla liquidità che permetterà alle Aziende di riparare le attrezzature guaste o di acquistarne delle nuove o, ancora, di ristrutturare i reparti più bisognosi di interventi.

E tutti sanno quanto ne ha bisogno l’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, il presidio più importante dell’area centrale della Calabria.

Forza Italia dimostra ancora una volta di essere un partito concreto e responsabile, capace di dialogare con tutti nell’interesse della collettività.

Un ringraziamento sentito all’on. Roberto Occhiuto per questa storica svolta a favore della sanità calabrese.

Ivan Cardamone

Coordinatore cittadino Forza Italia Catanzaro