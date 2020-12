Rinviato di 24 ore il tavolo del centrosinistra

Carlo Tansi ha quindi deciso di compiere il passo decisivo, come da comunicato che pubblichiamo in altra parte del giornale. Giustificando l’insistenza sulla sua candidatura a presidente e sulla corsa autonome delle tre liste con il mancato rispetto da parte del tavolo del centrosinistra del “termine perentorio” di 72 ore fissato nella riunione di venerdì per indicare il nome del candidato presidente “senza nessun plausibile motivo”. Pertanto, preso atto che “gli impegni presi sono stati disattesi” Tansi si trova “costretto ad abbandonare il ‘tavolo della trattativa’, a cui avevo aderito al solo scopo di trovare una soluzione unitaria per l’attuazione di un programma di governo della Regione, realmente e integralmente innovativo”.

L’impressione è che, in realtà, il nuovo rovesciamento del tavolo, che dovrebbe essere definitivo, obbedisca a una strategia preordinata, e subordinata all’accettazione delle condizioni poste da Tansi, evidentemente non trattabili come invece è normale in politica. Anche perché un “plausibile motivo” al rinvio di 24 ore c’era ed era anche documentato: il mediatore principale per conto dei Cinquestelle, il deputato Riccardo Tucci, è impegnato alla camera nella sessione di Bilancio, molto delicata e tra l’altro dedicata a provvedimenti che interessano direttamente gli Lsu. La circostanza non è campata in aria, basta leggere il resoconto sul portale della Camera, da cui si evince che è in discussione proprio l’emendamento presentato da Tucci in favore dei precari della PA. Della cosa il deputato aveva informato con sufficiente anticipo il commissario Pd Stefano Graziano, con la preghiera di estendere l’avviso a tutti i partecipanti alla riunione on line prevista per stasera alle 21, chiedendo il rinvio di 24 ore. E, in effetti, la riunione del tavolo di trattativa si terrà domani sera. Senza Tansi, a voler credere a quanto comunicato da lui stesso.

Nonostante sia generale l’accordo a riservargli comunque un ruolo di primo piano prima nella campagna elettorale e successivamente nell’auspicata vittoria della coalizione di centrosinistra.

C’è da dire che la cosa migliore per togliere qualsiasi pretesto al leader di Tesoro Calabria sarebbe stata trovare un accordo sul nome del possibile candidato, oltre che sulle opzioni di programma, sulle coordinate generali delle liste e sulle loro composizioni. Colpevolmente l’indicazione non è arrivata proprio da parte della forza che con maggiore autorevolezza avrebbe dovuto farlo, ovvero il Partito democratico, di cui si dice essere sul punto di proporre l’ex presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ma che, per qualche motivo imperscrutabile, non lo esplicita. Delle altre forze e delle loro preferenze si sa poco. Calabria Aperta, l’aggregazione dei 141 intellettuali, ha proposto un terzetto di personalità, incluso l’ex presidente del Parco dell’Aspromonte Tonino Perna. Non si sa con quali ambizioni, ma d’altra parte, se non si fanno i nomi non se ne può neanche discutere.

Alzandosi dal tavolo del centrosinistra allargato e facendo un giro d’orizzonte, non c’è molto da segnalare. Se non l’insistenza della maggioranza, riunita alla Cittadella per lo scambio di auguri e per preparare la seduta del 29 dicembre, nel confermare la data elettorale del 14 febbraio. Non c’è epidemia che tenga. Né sono meritevoli di considerazione gli appelli al realismo inviati da diversi esponenti della minoranza, né le analoghe considerazioni giunte da deputati nazionali ed europei del Movimento 5Stelle. Il facente funzioni di presidente Nino Spirlì ha firmato il decreto, obbedendo alle indicazioni del governo che aveva dato possibilità di scelta in un arco temporale che partendo dal 10 febbraio giungeva fino ad aprile inoltrato. Spirlì ha scelto la prima data utile e, adesso, per un eventuale spostamento in avanti, attenderebbe un ordine diretto del Governo che arda ad arrivare. Anzi, secondo Lamorgese, ministro dell’Interno, la data è quella e non si modifica. Difficile capire come si faccia a conciliare questa premura con le misure restrittive in atto per garantire la tenuta epidemiologica. Il centrodestra espone una solidità che al momento non combacia con la labilità nell’indicare il candidato presidente come era stato annunciato già a fine ottobre.

Nel caso del centrodestra le difficoltà maggiori sono a livello centrale, dove il solito vertice a tre – Meloni, Salvini, Berlusconi – non ha ancora scelto. Mentre a livello regionale emerge ancora una volta una diversità di vedute tra i due principali competitori che sono, al momento Sergio Abramo da una parte e Roberto Occhiuto dall’altra. Il punto di dissidio è l’approvazione in Commissione dell’emendamento che consente la rateizzazione trentennale del debito sanitario calabrese in trent’anni. L’emendamento, primo firmatario Roberto Occhiuto, è una grande cosa per Forza Italia e per la maggioranza consiliare calabrese, una presa in giro, peggio, una catastrofe per Sergio Abramo, che invece aveva proposto che dell’immane debito, aggirantesi sui tre miliardi, si accollasse lo Stato in quanto principale responsabile dello sfacelo finanziario e sanitario.

Più in generale giungono notizie di impegno in Calabria da parte dei più svariati personaggi. Dopo lo scampato pericolo rappresentato da Barbara D’Urso, uguali volontà sono state espresse da Vittorio Sgarbi, verso un Rinascimento calabrese, e sull’altra sponda da Luigi De Magistris. Why not?