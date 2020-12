Brutto: ‘Le mie dimissioni in gran parte dovute a motivi di salute’

Le dimissioni di Tommaso Brutto arrivano a metà mattinata scuotendo l’ambiente politico cittadino proiettato verso il riposo natalizio. Nell’ultima seduta di Consiglio, svolta proprio ieri, Brutto, a capo di un gruppo, l’Udc, monocomponente, era assente. Eletto nel 2017, in verità non aveva mai brillato per assiduità di presenza in questi tre anni. Anzi… Già a febbraio 2020, in un Consiglio dilaniato dalle dimissioni post Gettonopoli di cinque consiglieri, il capogruppo dell’Udc aveva dovuto affrontare il verdetto dell’Aula in merito alla sua possibile decadenza da consigliere proprio per le reiterate assenza fino ad allora accumulate. Lo salvò il voto segreto dell’Aula, preso dai suoi colleghi sulla scorta di una memoria difensiva rimasta in gran parte segretata per ragioni di privacy, ma che avvalorava la stessa giustificazione in parte adotta per le dimissioni odierne: motivi di salute. Nelle brevi note che ha consegnato a latere delle dimissioni infatti scrive: “Motivi di carattere personale, anche legati alla salute, non mi consentono di poter proseguire il mandato in quest’ultimo arco di consiliatura. Non potendo garantire l’impegno a tempo pieno che da sempre ho dedicato alla politica, ho assunto questa decisione con profondo senso di responsabilità e rispetto per le istituzioni, ringraziando tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia”.

Non c’è ovviamente solo questo. È lo stesso Brutto a confermarlo a Czinforma: “Sono abituato a considerare la politica un impegno a tempo pieno, che non consente distrazioni o il suo svolgimento a tempo ridotto come negli ultimi mesi mi è capitato, in gran parte per le mie condizioni di salute che non sono ottimali. Non c’è alcun motivo particolare, se non il venir meno di una certa idea di politica che ho coltivato per anni e che oggi non ritrovo più”. Esponente di rilievo del centrodestra in diverse consiliature, anche Tommaso Brutto era stato investito, al pari di altri 28 colleghi consiglieri su 32, dal ciclone “Gettonopoli” per l’indebita percezione dei gettoni di presenza nelle commissioni consiliari di Palazzo De Nobili. Ciclone successivamente depotenziato a vento forte e successivamente a brezza leggera per molte posizioni per le quali è caduta l’accusa di truffa aggravata, mutata nelle ultime ipotesi investigative in semplice e passibile di estinzione per la particolare “tenuità del fatto”. Ipotesi quest’ultima, però, che non dovrebbe interessare la posizione di quattro consiglieri, tra i quali Brutto.

Dal punto di vista politico amministrativo, a Tommaso Brutto subentra il primo dei non eletti nella lista Udc, Jonny Corsi, per il quale è prevista la procedura di surroga. In pratica il prossimo Consiglio comunale procederà alla surroga e, qualora Corsi voglia permanere nel gruppo Udc, cosa che non è stata ancora verificata, lo troverà stranamente più affollato di quanto è stato finora, quando a rappresentarlo era stato il solo Brutto. Nel frattempo sono entrati nel partito guidato in campo regionale da Franco Talarico, due consiglieri comunali eletti in Forza Italia e quasi subito transitati nel Misto, Giovanni Merante e Antonio Triffiletti. Merante addirittura nominato segretario provinciale, il quale curiosamente finora non aveva potuto fare il suo ingresso nel gruppo consiliare del Comune perché il regolamento interno prevede l’assenso del capogruppo. Adesso l’ostacolo, con le dimissioni di Brutto, è superato, e, per dire il vero, prima delle dimissioni Brutto ha avvertito Merante della decisione. Sarà questione dei componenti del gruppo, due o tre a seconda della volontà di Corsi di aderirvi o meno, decidere chi sarà il capo, delegato a partecipare alla conferenza dell’Ufficio di presidenza. Da quel che circola, Jonny Corsi, anche lui grande esperienza da consigliere, più probabilmente opterà per il gruppo Misto.