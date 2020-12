L’assessore Concolino: ‘Pubblicato l’avviso integrativo per il sostegno alle abitazioni in locazione’

Sul portale www.comunecatanzaro.it, area trasparenza, è stato pubblicato l’avviso integrativo relativo al sostegno alle abitazioni in locazione in ragione dell’emergenza covid. Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, specificando i principali requisiti del provvedimento predisposto dal settore diretto da Saverio Molica. “La misura – spiega – è rivolta esclusivamente ai nuclei in possesso di Isee fino a 35 mila euro che autocertifichino di aver subito una perdita del reddito Irpef, superiore al 20 per cento, nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione.

Il beneficio non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Allo stesso avviso non possono partecipare, inoltre, coloro che abbiano già presentato l’istanza per il sostegno alloggiativo 2020. Questi ultimi – ribadisce l’assessore – entro il 31 gennaio 2021 dovranno presentare tutte le ricevute. Il contributo sarà, quindi, finanziato dalla Regione su riparto ed in misura proporzionale rispetto al fabbisogno accertato dal Comune di Catanzaro. Le domande potranno essere inviate, con le modalità e la modulistica presente sul portale istituzionale, entro il termine delle ore 12 del prossimo 12 gennaio”.