Sant’Anna, domani incontro tra Abramo, Spirlì e Longo

“Domani, insieme al presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, e al commissario Longo, subito dopo la cerimonia di intitolazione della Cittadella all’indimenticata Jole, ci riuniremo per affrontare una questione che merita di essere trattata con la massima attenzione da parte di tutti noi, quella del Sant’Anna hospital. Centinaia di lavoratori, con il cuore in pena per un futuro che vedono incerto, pretendono e meritano delle urgenti risposte. Nulla rimarrà intentato nel tentativo di giungere al salvataggio di una eccellenza calabrese”. Lo comunica tramite un post su Facebook il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.