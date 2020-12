Il consigliere Belcaro: ‘Sant’Anna, quelle assenze in piazza che facevano più rumore’

“Alle dieci in Piazza Prefettura. Questo chiedevano i lavoratori del Sant’Anna Hospital ai cittadini, alle istituzioni tutte. Un segnale importante che restituisse la dimensione del dramma che certamente li investe insieme alle loro famiglie, ma che è il dramma di tutti noi, Catanzaresi, Calabresi, che vediamo palesarsi con estrema gravità il rischio di perdere un presidio sanitario d’eccellenza in uno dei periodi storici più bui della nostra regione, nel tritacarne del dibattito mediatico nazionale.

Mai come adesso ogni sforzo dovrebbe essere diretto a salvaguardare le nostre risorse migliori.

Eppure, per l’ennesima volta, quello scatto d’orgoglio, d’appartenenza, di senso della cittadinanza, non c’è stato. E’ questo è un dato che deve far tremendamente riflettere. Una comunità disgregata non può difendersi dalle continue umiliazioni che continuano ad infliggerle. Non è nella solitudine di uno sfogo sui social che si assolve al proprio dovere di vigilanza.

Ma se la disaffezione all’impegno civile è questione profonda, certamente non solo nostra, altre assenze oggi facevano più rumore, quelle istituzionali, dal Sindaco della città, ai Consiglieri Comunali di maggioranza del Comune come della Regione.

La lettura della vicenda dell’Ospedale Sant’Anna è complessa, incomprensibile nelle ultime decisioni intraprese. Tante le questioni che non tornano e che meritano di essere lavorate con serietà e soprattutto con trasparenza, nel solco di un unico obiettivo, quello di non privare la Calabria di un centro di cardiochirurgia strategico, che ha salvato la vita di migliaia di persone in questi anni e che ci ha permesso di ricevere le migliori cure possibili.

L’incubo per tutti noi è che la vicenda venga schiacciata nella pressa, fra l’indifferenza strategica degli uni e gl’interessi d’eventuali sciacalli pronti ad approfittarne.

La Calabria deve vivere per addizione delle sue risorse migliori. Avvilisce l’idea che le morti di alcune meravigliose realtà, in ogni ambito di sviluppo possibile, siano state spesso azione voluta, politica, l’interesse clientelare come assassino perenne del bene comune.

La svolta, che sarebbe epocale, è tutta lì, in un quel cortocircuito da invertire, nella possibilità di far tornare le persone a pensare che le cose possano risolversi eticamente, con trasparenza, senza ambigui intermediari che si frappongono fra i cittadini e i loro diritti essenziali.

E non mi rassegnerò mai all’idea che un giorno questo possa davvero accadere.