Sant’Anna Hospital, le tante reazioni dalla politica e dalla società civile

Comunicato stampa (Responsabile Pd Calabria Laburisti Dem)

Un’eccellenza sanitaria come il S.Anna non può chiudere i battenti.

Dopo l’appello della CGIL calabrese, i laburisti Dem si associano nell’ esprimere forte

preoccupazione per la chiusura annunciata della clinica S.Anna, un’eccellenza calabrese

nel campo della cardiochirurgia. Parliamo di una struttura sanitaria, dotata di ben 300

lavoratori ed un utenza di circa 1200 pazienti all’anno. Il Sant’ Anna è un polo attrattivo

per tutti i malati cardiologici calabresi che almeno in questo settore , trovano una sponda

alle tante sofferte e migrazioni sanitarie necessarie per altri ambiti.

Le motivazioni addotte di natura legale per la chiusura della casa di cura di non ci

riguardano, saranno doverosamente discusse nelle sedi opportune , quello che

INTERESSA e che il diritto alla salute e il diritto alla tutela del posto di lavoro devono

necessariamente occupare il primo posto nell ‘ agenda politica del nostro paese , soprattutto in una realtà difficile come quella calabrese in spesso dimenticati. Pertanto

invitiamo le istituzioni regionali e nazionali ad attivarsi nel merito tempestivamente e

fattivamente . Per quanto riguarda i lab – dem siamo fortemente a fianco ai lavoratori del

Sant Anna come a tutti quei pazienti che necessitano delle cure erogate da questa

prestigiosa struttura. Così in una nota stampa i Laburisti Dem Calabria Sandro Benincasa, Mariateresa D’agostino, Patrizia Maiello, Latifa Azri.

“Non c’e’ piu’ tempo da perdere: il commissario ad acta della Sanita’ calabrese, Guido Longo, convochi a stretto giro un tavolo tecnico per affrontare e risolvere la crisi del Sant’Anna Hospital. La citta’ di Catanzaro e l’intera Calabria non possono permettersi di fare a meno di una struttura sanitaria d’eccellenza”. Ad affermarlo, in una nota, e’ il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. “Mi unisco – aggiunge – all’appello del management aziendale del Sant’Anna, che ha gia’ annunciato la chiusura dopo l’ultima comunicazione ricevuta dall’Asp di Catanzaro. La fine delle attivita’ di un presidio cardiochirurgico di assoluto valore, in cui operano professionalita’ straordinarie, sarebbe una sciagura in grado di dare un colpo mortale al gia’ boccheggiante sistema regionale e sarebbe la conferma del fatto che la sanita’ calabrese, anziche’ rialzare la testa, continua a perdere pezzi, magari a tutto vantaggio di cliniche del nord Italia forse meno attrezzate del Sant’Anna, ma di certo piu’ fortunate dal punto di vista ‘geografico’”.