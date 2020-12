Oggi il ritorno di Tallini in Consiglio Regionale

E’ ritornato sui banchi del Consiglio regionale Domenico Tallini (Forza Italia), l’ex presidente dell’Assemblea legislativa che era stato sospeso dalla carica dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta “Farmabusiness” della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Tallini, indagato per concorso esterno e per voto di scambio politico-mafioso, era stato posto agli arresti domiciliari il 19 novembre scorso: il 17 dicembre, tuttavia, il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato la misura cautelare, disponendo la liberazione di Tallini, che adesso può così riprendere il suo posto di consigliere regionale. A richiamare in aula Talliniè stato il presidente del Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, in apertura della seduta odierna.