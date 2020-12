Comune di Marcellinara: gli obiettivi raggiunti nell’anno della pandemia

Il Comune centro dell’Istmo si appresta a chiudere il 2020 con una profonda riflessione sui traguardi conquistati ma anche sugli imminenti impegni che caratterizzeranno da subito l’inizio del 2021, a partire dalla consegna dei lavori dell’impianto di videosorveglianza comunale nella prima decade del nuovo anno.

Un anno, il 2020, che volge al termine, fortemente influenzato dalla pandemia da Covid-19 e dalle varie limitazioni da essa generate – spiega il Presidente del Consiglio Saverio Gariano che cura l’attuazione del programma amministrativo – senza però bloccare l’attività dell’Ente bensì da stimolo per riuscire ad adottare tutte quelle misure necessarie per raggiungere e rispondere alle difficoltà oggettive dei nuclei familiari più deboli e bisognosi oltre che alle attività commerciali maggiormente colpite dal periodo di lockdown generale. In questo frangente si collocano le agevolazioni TARI adottate dall’amministrazione per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale, le riduzioni ed esenzioni dei tributi per una fascia di attività rimaste chiuse causa covid. E’ stata la stagione delle misure di solidarietà alimentare che ha consentito di raggiungere cittadini realmente in difficoltà economica senza uno sperpero di risorse, diversamente contestato ad altri comuni calabresi proprio in questi giorni. A favore degli stessi nuclei in difficoltà è stato nuovamente confermato il Baratto Amministrativo, prevedendo il 40% di riduzione sulla TARI, o esenzione totale nei casi di redditi bassi, in seguito alla realizzazione di progetti di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. Come ulteriori misure adottate, i tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità e, per ultimo, i lavori per l’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule dei plessi scolastici, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19

Un lavoro intenso e quotidiano – spiega Gariano – non può che far germogliare nuovi frutti. Ecco che il Comune di Marcellinara è stato selezionato dal Dipartimento della Funzione Pubblica tra i comuni sotto i 5000 abitanti per il rafforzamento della capacità amministrativa nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale”, un supporto concreto per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale e la gestione degli appalti pubblici. Nuovi finanziamenti sono poi arrivati per la progettazione per lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Palazzo Comunale (92.700 euro) e, per ultimo, la concessione di un contributo regionale per l’adeguamento sismico dei servizi del campo da calcio a 11 e la realizzazione degli spogliatoi per il campo da tennis (42mila euro). Il nuovo intervento attuato sulla pubblica illuminazione, inoltre, ha consentito di sostituire oltre 70 punti luce con la nuova tecnologia a led grazie al contributo statale pari a 50mila euro. Nel nuovo anno, invece, vedrà la luce il nuovo sistema per il tracciamento della raccolta differenziata tramite la consegna di buste dotate di qr-code che consentiranno di identificare l’utente ed inserire premialità specifiche. Oltre a questo, grazie all’approvazione da parte della Giunta del progetto esecutivo, sarà subito realizzata la riqualificazione dell’area verde attrezzata in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Uno sguardo al presente e al drammatico momento storico ed economico per molte famiglie ed imprese – continua Gariano – senza tralasciare il perseguimento delle linee programmatiche di mandato fondamentali per il futuro di Marcellinara. Da qui è nata la scelta di dotarsi di professionalità specifica per la progettazione strategica e di pianificazione idonea a promuovere e realizzare gli obiettivi del programma amministrativo.

In pochi mesi l’Ente è riuscito a mettere in fila una serie di progetti riguardanti i lavori di adeguamento “campo di calcetto San Nicola” con bando Sport e Periferie 2020 (191mila euro), il progetto di riqualificazione e sistemazione dell’area verde e parco-giochi di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, il progetto di comunicazione ambientale per 30mila euro tramite il bando nazionale del Centro di Coordinamento RAEE, il progetto di promozione ed educazione nelle materie STEM, l’approvazione del piano sulla qualità dell’aria, ambiente e salute (15mila euro) presentato al Dipartimento per le Pari Opportunità.

Un lavoro – conclude Gariano – che può e deve essere realizzato grazie al supporto delle migliori professionalità. Ecco perché è stato pubblicato il bando di concorso per Istruttore tecnico categoria C le cui prove di selezione saranno espletate subito dopo il termine delle limitazioni anti-covid. Un anno, infine, che si concluderà con la stabilizzazione definitiva dei lavoratori LSU per dare risposte certe e concrete in un problematico periodo storico.