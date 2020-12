De Magistris: ‘Candidato alla Regione Calabria?A mia insaputa’

“Come e’ giusto che sia, sugli organi di informazione si legge di tutto e il contrario di tutto: anche che sono a mia insaputa candidato alla Regione Calabria”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine del Consiglio comunale, riferendosi alle indiscrezioni che lo indicherebbero come possibile candidato Pd-M5s come governatore della Calabria, regione in cui a suo tempo opero’ come pm. In relazione alle voci su un possibile rimpasto nella Giunta comunale a Napoli, il sindaco ha spiegato: “In questi giorni ho messo in campo una riflessione rispetto al fatto che abbiamo davanti a noi sei mesi in cui c’e’ bisogno di forza, sprint, energia e risolutezza sul piano amministrativo ma c’e’ anche la necessita’ di valutare una compattezza forte della squadra per prepararsi a una campagna elettorale ormai imminente. Non ci saranno cambi radicali – ha sottolineato – ma e’ necessaria una riflessione sulla possibilita’ o meno di mettere a punto qualcosa tra Comune e Citta’ metropolitana”. De Magistris ha riferito che maturera’ una decisione “a strettissimo giro”.