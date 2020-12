Dimissioni di Brutto e surroga di Corsi: l’8 e l’11 gennaio il Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato la prossima riunione dell’assemblea.

Si tornerà in aula, al Palazzo della Provincia, venerdì 8 gennaio, alle ore 9:30, per la prima convocazione; lunedì 11, alle ore 10, per la seconda chiamata.

Quattro i punti inseriti all’ordine del giorno:

Surroga consigliere comunale di Antonio “Jonny” Corsi a seguito delle dimissioni di Tommaso Brutto.

Comunicazione del presidente.

Organo di revisione economica-finanziaria: nomina.

Determinazione e approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020.