La pandemia, il futuro e la natura che si sta ribellando

Sta per concludersi questo anno caratterizzato dalla presenza di questo virus particolarmente aggressivo. Le cause che ci hanno portato a questa situazione saranno state di diversa natura.

Una componente è senza alcun dubbio – considerato che i luoghi maggiormente interessati dal contagio sono stati quelli dove l’inquinamento è più alto – è di natura ecologica. La natura si sta ribellando al nostro comportamento e ci sta dicendo che dobbiamo trattarla meglio.

Premesso che questo virus va ancora sconfitto molti si stanno domandando dove ci porterà questa situazione. Alcuni sostengono che tutto tornerà come prima con un’accresciuta bramosia di produrre, consumare e con un aggressività verso l’ambiente.

Altri sostengono che invece nulla sarà come prima perché la ferita è talmente profonda che i meccanismi della politica, dell’economia, della finanza e della cultura dovranno essere completamente rivisti. La terribile crisi economica in cui la pandemia ci sta gettando sarà l’occasione di un rinnovamento totale che non dobbiamo assolutamente lasciarci sfuggire.

Non vi è dubbio che la strada del rinnovamento totale è quella da percorrere ma per percorrerla bisogna cambiare, ma cambiare tutti. Perché il mondo cambi, dobbiamo cambiare Noi, perché il mondo siamo Noi. Bisogna innanzitutto credere in questo cambiamento, perché altrimenti nulla cambierà.

La strada per cambiare potrà essere individuata da un dialogo proficuo della politica con le diverse parti sociali che tenga conto della complessità del contesto che stiamo vivendo.In assenza di un confronto costruttivo nulla potrà mai cambiare.

Auspico che il nuovo anno sia caratterizzato in città da un maggiore interesse della politica e delle diverse parti sociali per i vari problemi che assillano la comunità perché, come detto da Papa Francesco in occasione del discorso di Natale “siamo tutti sulla stessa barca” e se la barca affonda affondiamo tutti.

Vincenzo De Sarro consigliere comunale