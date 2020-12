Sersale, in arrivo 24 volontari servizio civile nazionale

Quando si parla di servizio civile, il Comune di Sersale non fa mai scena muta. Grazie alla collaborazione con il Centro Studi Futura, l’Amministrazione comunale di Sersale è in predicato di avviare cinque progetti di servizio civile nazionale.

Le misure dell’ambito sociale consentiranno l’impiego di ventiquattro volontari, tra i 18 e i 28 anni, impegnati su iniziative di carattere sociale. Una parte considerevole di volontari arriva grazie al programma “Garanzia giovani”, quindi si tratta di giovani disoccupanti, conosciuti in sociologia come Neet, che non studiano e non lavorano.

I progetti attengono alla salvaguardia dell’ambiente; assistenza agli anziani; memoria e archivio storico; valorizzazione della storia locale. Il primo cittadino Salvatore Torchia è felice e non senza ragioni:

“ Siamo soddisfatti di poter dare ai nostri giovani la possibilità di vivere un’esperienza formativa che darà loro un impiego lavorativo per 12 mesi con opportunità di incrementare competenze al servizio del prossimo. Grazie al Direttore generale di Centro studi futura Carmelo Cortellaro”.

Le istanze di partecipazione vanno presentate entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021 in modalità telematica sulla piattaforma Domanda on line (Dol) all’indirizzo https: //domandaonline.serviziocivile.it

Per i progetti del Comune di Sersale, il Centro studi futura fornisce delucidazioni sul sito www.futura-web.tv oppure attraverso mail bando2020@centrostudifutura.org.

Requisito imprescindibile per la candidatura è l’identità digitale Spid che si può richiedere all’indirizzo https//www.spid.gov.it.

Sersale immagina il 2021 con tante attenzioni per anziani e ambient