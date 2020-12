Trifiletti capogruppo dell’Udc in Consiglio comunale

“Esprimo viva soddisfazione per la nomina a capogruppo del gruppo UDC, in seno al Consiglio comunale di Catanzaro, del collega Antonio Triffiletti”. Lo afferma il consigliere Giovanni Merante, in qualità di segretario provinciale dello Scudocrociato. “Sono convinto – afferma Merante – che il neo capogruppo saprà rappresentare le migliaia di elettori che hanno inteso sostenere il partito, sempre più punto di riferimento delle forze moderate del Paese e della nostra Regione. Sento contestualmente di porgere i miei ringraziamenti al consigliere Tommaso Brutto, che ha inteso formalizzare la nostra adesione al gruppo consiliare dell’UDC, consentendo una continuità politico-istituzionale al partito in seno al Consiglio comunale del Capoluogo”.

“Pur non condividendo le sue dimissioni da consigliere comunale, avvenute per motivi strettamente personali, sono certo che Brutto continuerà a fornire il suo importante e valido contributo al partito, come d’ altronde fatto in tutti questi anni con spirito di sacrificio ed abnegazione. L’UDC in Consiglio comunale sarà, così come a livello nazionale e regionale, con il centrodestra. Apporteremo alla nostra maggioranza un contributo di idee, ma siamo convinti che occorrerà da parte del sindaco Abramo e della nostra coalizione un cambio di passo, in un momento delicato e difficile che la società civile sta attraversando tra pandemia e crisi economica. E’ necessario che il Consiglio comunale di Catanzaro riacquisisca la sua credibilità politica ed istituzionale. Un’Assemblea che, in questi mesi, è stata vilipesa e delegittimata nella sua funzione di rappresentanza popolare anche per la scarsezza di idee e progettualità. Estendo al consigliere Triffiletti l’augurio di buon lavoro da parte del Segretario regionale Franco Talarico con il quale abbiamo condiviso questo percorso, pronti alle sfide politiche che a breve ci attendono”.