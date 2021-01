Solidarietà del consigliere regionale Pitaro a Mirarchi

“Esprimo la mia vicinanza e solidarietà al consigliere Mirarchi ed alla sua famiglia . La profanazione della cappella di famiglia del consigliere Francesco Mirarchi ex sindaco della cittadina, rappresenta una mortificazione per l’ intera comunità di Isca . Con tale gesto ogni limite è stato superato . Necessita una presa di posizione forte ,chiara e netta di condanna rispetto a questo scempio. Sono sicuro che le forze dell’ordine faranno presto chiarezza sull’accaduto”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Vito Pitaro.