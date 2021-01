Caristo (Pd) sollecita contributo dell’opposizione del Comune di Sellia Marina

“Inizia un nuovo anno, anche a Sellia Marina foriero di buone intenzioni.

Da iscritto al Partito Democratico – scrive l’esponente Pd Felice Caristo– mi domando che fine ha fatto il contributo della ‘minoranza’ in Consiglio Comunale?

Dopo che il Partito Democratico ha voluto e candidato per ben due volte alla carica di Primo Cittadino il Capogruppo Antonio Ferrarelli, quali sono le iniziative, le controproposte all’attuale compagine amministrativa, il coinvolgimento degli oltre 2000 Elettori che lo hanno sostenuto.

Quale l’impegno del Capogruppo Antonio Ferrarelli nei confronti del Partito Democratico, che lo ha voluto per ben due volte candidato Sindaco, in un momento storico particolare; dove il Partito Democratico governa da forza responsabile la nazione, e si appresta a creare un collante per formare una ‘coalizione’ di centro-sinistra che possa rivincere le prossime elezioni regionali.

In Politica bisognerebbe avere riconoscenza verso una ‘Comunità Democratica’ che per ben due volte ti ha ‘incoronato’ suo Massimo Rappresentante, e ricoinvolgere tutta quella Classe Dirigente e Militante, che oggi non ha il punto di riferimento di una Sezione quella del Partito Democratico, da sempre presidio di democrazia nel nostro Paese, dove ‘Compagni ed Amici’ trovavano un luogo dove discutere, progettare ed elaborare un ‘Pensiero Democratico’ forte e non comprimibile.

Non bisogna mai dimenticare una Storia importante, quella della tradizione del Movimento Operaio e Contadino, quella del Cattolicesimo Democratico, quella della lotta per l’Emancipazione Femminile, quella relativa alla difesa dei più Deboli oggi purtroppo drammaticamente contestuale.

Kennedy sosteneva ‘che non bisogna chiedersi quello che il tuo Paese ha dato per te ma quello che tu hai dato al tuo Paese’.

Io mi chiedo dopo quello che il Partito Democratico ha dato al Capogruppo Antonio Ferrarelli in termini politici naturalmente, se lo stesso ritiene di essere stato fino in fondo ‘un autentico rappresentante’ di una Storia così impegnativa e importante, quella appunto del Partito Democratico”.