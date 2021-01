Morte del sindacalista Scarpino: il cordoglio del sindaco Abramo

“Con la scomparsa prematura di Franco Scarpino il mondo sindacale catanzarese perde, purtroppo, un punto di riferimento appassionato e sempre presente”. Lo ha detto il sindaco Sergio Abramo.

“Da rappresentante della Uil, per l’Amc come per la Catanzaro servizi, Franco Scarpino è stato un interlocutore instancabile per ogni amministrazione, una persona con la schiena dritta, inflessibile e leale. Sono profondamente e sinceramente dispiaciuto per la sua improvvisa morte. Mando un abbraccio alla moglie, ai suoi tre figli e a tutta la famiglia”.