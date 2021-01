Tansi: “Meglio soli che male accompagnati”

Non faremo alleanze o inciuci con alcun partito. Andremo avanti da soli alle prossime elezioni regionali dell’11 aprile. Lo faremo le tre liste dei 72 candiati credibili, fuori dai loschi giochi della politica, che abbiamo presentato e per i quali abbiamo finito la raccolta delle firme. E’ quanto si legge in un comunicato di Carlo Tansi presidente.

E con le altre liste che numerose si stanno aggregando. Non c’è bisogno di aggregarsi ai vecchi carrozzoni perchè i Calabresi ci daranno ampia fiducia e, cosi come è accaduto a Crotone, spazzeremo via la vecchia politica – di sinistra e di destra – che ha determinato lo sfacelo della Calabria. Meglio soli che male accompagnati!