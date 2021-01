Costanzo: “Servizi cimiteriali a Catanzaro Servizi: sette famiglie nella disperazione”

Befana, quasi, per tutti… La Befana vien di notte…. da noi a Catanzaro vien di giorno e non porta regali ma ingiustizie e disperazione nelle famiglie. E’ recente la decisione, dell’intero consiglio comunale, di affidare alla Catanzaro servizi il servizio cimiteriale e, malgrado abbia presentato apposito emendamento, il risultato è stato quello di mandare a casa sette operai e con essi sette famiglie catanzaresi nella disperazione in un momento così particolare che il Paese sta attraversando a causa della pandemia.

Si tratta di sette lavoratori addetti alla tumulazione nei cimiteri della città che da oltre venti anni svolgono queste mansioni con diligenza e professionalità, con le varie ditte private che di volta in volta sono subentrate nella gestione dell’appalto.

Una decisione strana, intempestiva che getta nel panico questi lavoratori e in grosse difficoltà un servizio indispensabile per l’intera comunità. A loro va la mia piena e convinta solidarietà assicurando il mio impegno a vigilare sulla vicenda e facendo tutto quanto è nelle mie possibilità affinché questi lavoratori possano continuare a prestare la loro attività all’interno dei cimiteri della città. Comincio col dire: di chi la responsabilità di questo disservizio?

Della Società partecipata totalmente dal comune, che a più voci ha richiesto l’integrazione dei suddetti lavoratori e che ha avuto riaffidati e aumentati i servizi, oppure del comune che non gli consente di ampliare la dotazione organica ? Il sindaco e l’assessore delegato alle partecipate che ne pensano ? Credo che dovrebbero intervenire per dirimere questa situazione per dare tranquillità a queste sette famiglie e continuità a un servizio che ad oggi vediamo impossibile da realizzare per la mancanza di operai specializzati del settore.

Sergio Costanzo Capogruppo FareperCatanzaro