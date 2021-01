Consiglio comunale, domani il ritorno in aula tra attese ed equilibri

Si torna in aula per approvare il Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020. Ma, anche, per la nomina dell’organo di revisione economica finanziaria e per procedere alla surroga del consigliere Antonio Corsi al posto di Tommaso Brutto, dimissionario da qualche giorno.

La seduta del Consiglio Comunale, in programma per domani alle ore 9.30 e in seconda per l’11 alle ore 10 (con molta probabilità si terrà in questa data), è un appuntamento importante. All’ordine del giorno sono previste, anche, le comunicazioni del presidente. E non è da escludere che il dibattito possa concentrarsi sull’aspetto politico che sta, in questi giorni, animando regione e città.