Consolante: “Risolvere problemi illuminazione pubblica a Catanzaro centro”

Un incontro urgente con i dirigenti e gli assessori competenti per individuare una soluzione concreta per le problematiche inerenti l’illuminazione pubblica nel centro storico. E’ la richiesta che il consigliere Enrico Consolante ha inviato ai colleghi Eugenio Riccio e Antonio Ursino, presidenti delle commissioni al ramo, “al fine di discutere dei possibili interventi che l’amministrazione può adottare a seguito delle diverse segnalazioni ricevute nelle ultime settimane.

Sono tanti i residenti che hanno esposto le proprie preoccupazioni per la scarsa illuminazione delle vie del centro storico, una criticità che comporta disagi non solo per la visibilità nella circolazione, ma anche possibili rischi per l’incolumità e la sicurezza. L’argomento è stato già trattato nelle sedute di commissione prima della fine dell’anno, ora l’auspicio è che la parte politica e quella tecnica trovino la giusta condivisione d’intenti per andare incontro ai bisogni dei cittadini”.