Il consigliere Costanzo: ‘Dolore per la morte di Raffaele Miceli, medico esemplare e amministratore onesto’

“La scomparsa del dottore Raffaele Miceli ha suscitato molta commozione in città dove era conosciuto per la sua professionalità, la sua generosità e l’impegno verso le persone ammalate. Non è stato sufficientemente ricordata la sua bella esperienza di politico e amministratore pubblico, essendo stato consigliere e assessore comunale e, per un breve periodo, anche vicesindaco della città. Il dottore Miceli è stato un esempio di professionista che ha dedicato le sue energie e la sua competenza non solo nella sua professione, ma anche nella vita pubblica e sociale. Tutti lo ricordano come amministratore limpido e onesto, molto innamorato della nostra città, sempre attento alle problematiche sociali. Penso che mancherà molto alla sua famiglia, alle tante persone che ha aiutato, alla nostra Catanzaro che non deve dimenticarlo”. Così in una nota Sergio Costanzo, capogruppo di FareperCatanzaro in Consiglio comunale.