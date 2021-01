Pd provinciale Catanzaro: “Piena soddisfazione per assoluzione Oliverio”

La segreteria provinciale del PD di Catanzaro esprime piena soddisfazione per l’assoluzione con la formula ampia di Mario Oliverio dall’accusa di corruzione e di abuso d’ufficio nel processo “Lande Desolate”.

Va dato atto a Mario Oliverio di aver atteso la verità in rispettoso silenzio, confermando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, il suo forte profilo di uomo delle Istituzioni, sempre impegnato per lo sviluppo della nostra Terra.

L’epilogo positivo di questa vicenda puó rappresentare un momento importante per continuare un forte e credibile proggetto di governo per la Calabria all’insegna di uno sforzo unitario e inclusivo.

In questa ottica valutiamo positivamente il proscioglimento di Enza Bruno Bossio e di Nicola Adamo.

Il PD provinciale nel ribadire il rispetto dovuto nei confronti della magistratura coglie l’occasione per riaffermare la piena fiducia nella buona politica portata avanti, con onestà e trasparenza nell’interesse della comunità.

Segreteria di federazione provinciale di Catanzaro