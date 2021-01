Sostegno alloggiativo emergenza Covid: domande entro il 12 gennaio

Coloro che non abbiano presentano la domanda per il sostegno alloggiativo, anno 2020, hanno tempo, fino alle ore 12 del prossimo martedì 12 gennaio, per inviare le domande di partecipazione per lo stesso beneficio riguardo al periodo emergenza covid marzo-maggio dello scorso anno. Lo ricorda il presidente della commissione politiche sociali, Rosario Lostumbo, ribadendo che l’avviso consultabile sul portale www.comune.catanzaro.it, area trasparenza – come già comunicato nelle scorse settimane dall’assessore Lea Concolino – è rivolto esclusivamente alle famiglie in possesso di Isee fino a 35 mila euro che autocertifichino di aver subito una perdita del reddito Irpef, superiore al 20 per cento, nel periodo marzo-maggio 2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

“Inoltre – aggiunge Lostumbo – nella domanda bisogna dichiarare di non poter disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e il beneficio non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Non sono ammessi a partecipare tutti coloro che abbiano già presentato l’istanza per l’avviso già concluso sul sostegno alloggiativo riguardante il 2020. Il settore politiche sociali, diretto da Saverio Molica, ha evidenziato, infine, che il termine per l’invio delle istanze, con la modulistica presente sul portale istituzionale, è perentorio e non saranno previste ulteriori proroghe”.