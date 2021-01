Il sindaco Abramo: “Non c’è stato, né ci sarà, alcun incontro con Salvini

In riferimento a quanto riportato da un articolo pubblicato sulla Vostra testata https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2021/01/09/spifferi-da-casa-lega-in-avvicinamento-gentile-ed-esposito-mentre-abramo-incontra-salvini/182308/ che riporta indiscrezioni su un incontro tra il leader della Lega e il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo ribadisce che la voce è destituita di qualsiasi fondamento e che, pertanto, non c’è stato. Si precisa, inoltre, che incontri fra lui e Matteo Salvini non sono in programma.