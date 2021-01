Cambiavento: ‘Maggioranza spaccata in tre parti, crisi palesata’

“Questo pomeriggio in aula si sancisce e si esplicita la crisi della maggioranza, spaccata in tre gruppi sul voto segreto che doveva stabilire il Presidente all’interno del gruppo dei revisori.

Crisi sancita da nota stampa anche dal Consigliere Filippo Mancuso che prende atto dell’inagibilità politica e afferma “i cittadini sono destabilizzati, meglio andar via perché così non si può più andare avanti”.

Nel periodo più delicato della nostra storia, con le sfide che la pandemia ci presenta ogni giorno, con la tremenda crisi economica che ne consegue, con i cittadini che chiedono risposte ai loro problemi e inoltre con tutte le questioni ordinarie irrisolte che sottolineano il declino del Capoluogo di Regione a Catanzaro serve una governo che restituisca autorevolezza, credibilità e trasparenza. Restituiamo ai cittadini la possibilità di scegliere da chi essere governati”. E’ quanto afferma tramite una nota il gruppo politico Cambiavento.