E Giuseppe Pisano scrive la lettera di Capodanno al Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale odierno ha riservato, tra le molte cose più “recondite” sulle quali ci riserviamo di intervenir svelando, la sorpresa della lettura ad alta voce della lettera che Giuseppe Pisano, capogruppo di “Catanzaro con Sergio Abramo”, ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, addì 31 dicembre 2020, framezzando temi generali a focus locali con alcuni riferimenti alle vicende personali nell’esercizio del pubblico servizio di consigliere comunale.

Dopo un’introduzione incentrata sul venir meno del principio di sussidiarietà che trova nel consigliere comunale il suo primo e fondamentale anello, per Pisano, “ultimissima ruota del carro” secondo autodefinizione, “Il consigliere comunale è condannato all’insignificanza e all’impossibilità di dare le risposte che i cittadini chiedono. Un’impotenza che denigra la politica. Ma come se non bastasse, oltre al danno arriva pure la beffa. Sa bene che i compensi dei consiglieri comunali sono bassissimi, se va bene di poco superiori all’ammontare del reddito di cittadinanza. Siamo lontani dalle cifre astronomiche, a cinque zeri, dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Figure che peraltro godono dell’ulteriore beneficio della pressoché totale immunità nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche. Eppure così non è per i consiglieri comunali. A causa del mio ruolo mi trovo indagato in due inchieste: per qualche centinaio di euro sui gettoni di presenza e per aver votato una delibera in Consiglio. Nutro fiducia nel ‘sistema giustizia’, meno per la qualità di chi conduce le indagini che come nei due casi di sopra dimostra di non conoscere affatto il funzionamento della Pubblica Amministrazione italiana. Da quando sono eletto il mio reddito non è aumentato e nemmeno quello della mia famiglia, se dovessi dare una valutazione non posso che confessarLe che, a seguito di queste vicissitudini, il ‘fuoco’ di fare il bene per la gente comune si sta spegnendo.

Alla fine di questo anno nefasto che ha cambiato le nostre vite, Le chiedo di intercedere affinché le forze politiche decidano di modificare il Tuel (Testo unico enti locali, ndr) ridando dignità alle ultime ruote del carro delle istituzioni di cui Lei è il vertice in Italia. Così come, da Presidente del Csm (Consiglio superiore della magistratura, ndr), Le chiedo di far capire agli organi inquirenti che le inchieste possono distruggere le vite degli indagati e quindi prima di farlo dovrebbero essere preparati e sicuri del loro operato, valutando bene ai soggetti cui si presta ascolto. La loro sostanziale irresponsabilità nel caso di errori dovrebbe essere sanata al più presto se vogliamo tornare a essere un Paese civile. Sono calabrese e conoscerà bene la sfortuna cronica di questa terra. Qualche settimana fa le televisioni nazionali ‘divertite’ dalla barzelletta che era diventata la nomina del nuovo commissario governativo della Sanità calabrese hanno mostrato al grande pubblico come anche lo Stato non riesca a curare questo cancro decennale. Purtroppo le stesse televisioni nazionali non c’erano la vigilia di Natale quando trecento dipendenti della più grande eccellenza calabrese della sanità privata, il Sant’Anna Hospital, disperati avevano appreso di rischiare il posto di lavoro per colpe non loro. Presidente, come ci si può girare dall’altra parte di fronte a trecento famiglie che in piena crisi Covid rischierebbero di trovarsi senza reddito? Non Le sembra veramente troppo. Il Decreto Calabria bis, appena convertito in legge, che assegna poteri mai visto al commissario governativo sterilizzando ogni possibilità di incidere alla Regione e ai sindaci. Di nuovo quel principio di sussidiarietà disintegrato. Spero che un giorno voglia visitare Catanzaro. Buon Anno dall’ultima ruota del carro”.