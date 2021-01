Regionali, “Rinnoviamo per cambiare” scende in campo con Tansi

Si è tenuto ieri un incontro dell’Associazione “Rinnoviamo per Cambiare”, con Carlo Tansi, candidato alla presidenza della Regione Calabria nelle elezioni programmate per la prossima primavera. Una discussione vivace e proficua – si legge in una nota stampa – ha portato ad una identità di vedute sulla assoluta necessità di superare l’equilibrio di potere che ha provocato un arretramento politico-culturale e un declino economico-sociale che ha degradato la Calabria ad occupare l’ultimo posto in Europa per condizioni di vita e di sviluppo.

Il Comitato direttivo dell’Associazione “Rinnoviamo per Cambiare” ha condiviso la necessità di offrire agli elettori calabresi una proposta di governance che segni una netta discontinuità con il blocco di potere che ha esaurito tutte le sue potenzialità di provocare una ripartenza del processo di crescita e di sviluppo. È necessario un profondo rinnovamento negli uomini e nei programmi, che non siano mere ripetizione di formule ma progetti concreti che diano alla Calabria l’abbrivio per una ripartenza. L’Associazione scenderà in campo con una propria lista a sostegno della candidatura di Carlo Tansi invitando la società civile, a mobilitarsi per impedire che la regione affondi negli abissi del sottosviluppo zavorrata dal gruppo di potere che si alternato al governo in quest’ultimo trentennio.