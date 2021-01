Spirlì: ‘De Magistris? Ognuno si candidi a casa sua’

“Penso che ognuno se ne deve stare a casetta propria e andare a farsi la candidatura a casa propria”. Lo ha affermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli’, esponente della Lega, ospite a “Oggi e’ un altro giorno” su Rai 1, con riferimento all’ipotesi

di una candidatura del sindaco di Napoli De Magistris, ex pm a Catanzaro, alle Regionali in Calabria. “La Calabria – ha aggiunto Spirli’ – non e’ terra di conquista per nessuno”.