Sul voto ai revisori si spacca la maggioranza: Consiglio comunale rinviato

Per determinare il componente dell’organo di revisione contabile di spettanza consiliare, occorre attendere la prossima riunione d’Assemblea. È quanto prevede il regolamento quando alla prima votazione viene registrata la parità tra i più votati. Evenienza che si è verificata sui nomi di Vincenzo Maellare e Rosamaria Petitto. Gli altri due componenti dell’organo di revisione sono di competenza prefettizia. Ma questo risultato, apparentemente frutto di un libero gioco di candidature, ha dato origine a una nuova sospensione dei lavori, evidente segno di un mancato accordo tra i gruppi di maggioranza. Otto voti per ciascuno dei candidati più votati, Vincenzo e Rosamaria Petitto. Esattamente il limite numerico pressoché paritario che suddivide i consiglieri tra Forza Italia e Catanzaro con Abramo e articolazioni vicine e concorrenti. Senza tenere conto che un terzo candidato, Gianluca Barbuto, ha avuto sei preferenze. Riproducendo, in questa classifica provvisoria, le dotazioni attuali delle tre tendenze su cui procede la maggioranza di centro destra.

Poiché ci sembra irrispettoso per la professionalità dei dottori commercialisti coinvolti, ci asteniamo dall’accodarli a questa o quella tendenza. Possa valere soltanto l’amara constatazione che dopo la sospensione è venuto a mancare il numero legale, e pertanto la seduta è stata sospesa. Impedendo l’intervento politico preannunciato dalla minoranza di Belcaro, e l’intervento di Merante nella sua nuova collocazione politica in Udc. E dando occasione a un libero sfogo finale, a Consiglio chiuso, del consigliere comunale (in CZ con Abramo) e regionale (in Lega) Filippo Mancuso, secondo il quale è giunto il momento di trarre le giuste conclusioni e dichiarare terminata questa esperienza di governo cittadino “preda di strumentalizzazioni di parte”, che non tiene conto dei bisogni della città, con una maggioranza che non solo si divide ma “fugge dall’aula”, che avrebbe dovuto affrontare, tra l’altro, argomenti importanti, quali il nuovo piano finanziario per la gestione dei rifiuti.

Dei gruppi di maggioranza, il solo che si è mostrato compatto è quello di Forza Italia. La soddisfazione può essere magra. O grande, Dipende dai punti di vista.