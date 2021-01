Dirigenti del Comune: ecco su cosa Corsi interroga il sindaco

Con un’interrogazione a risposta scritta il consigliere comunale Antonio Corsi pone una serie di quesiti al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e al segretario generale: in particolare chiede “se all’interno dell’Amministrazione Municipale vi siano dirigenti o funzionari che siano associati in forma legittima ad eventuali logge della massoneria; se allo stato, anche in merito alla conoscenza dell’adesione di personale di questa amministrazione ad eventuali logge della massoneria, vi siano dirigenti che in deroga a quanto disposto dall’Anac, per un criterio di infungibilità non siano stati sottoposti alla rotazione prevista degli incarichi; se il controllo della trasparenza degli atti che si riconduce alla conoscenza degli aderenti ad eventuali logge della massoneria, sia stato effettuato da questo Ente locale anche all’interno delle società controllate o partecipate”.