Installazione delle antenne sul territorio comunale, incontro tra Commissione Urbanistica e dirigente

La concessione delle autorizzazioni per l’installazione di antenne radio e similari è stata al centro dell’approfondito confronto che Fabio Talarico, presidente della commissione consiliare Urbanistica, ha tenuto questa mattina in sala Giunta con il dirigente Giovanni Laganà e i funzionari Laura Abramo, Umberto Cosco e Giovanni Torcasio. La delegazione dell’organismo consiliare è stata formata anche da Antonio Angotti, Enrico Consolante e Luigi Levato.

La riunione è servita ai consiglieri per ricevere una serie di importanti chiarimenti sull’attuale iter per il rilascio delle concessioni di installazione delle antenne sul territorio comunale oltre che per analizzare i prossimi, necessari passaggi da intraprendere.L’obiettivo – ha sottolineato Talarico – è redigere uno strumento regolatorio che risponda alle nuove esigenze e tuteli, di pari passo, il territorio. Per questo motivo il settore Urbanistica si è impegnato a mappare l’intero territorio del capoluogo per individuare non solo le zone in cui sarà possibile installare antenne radio o similari, ma anche per mettere nero su bianco le aree più sensibili in cui verrà vietata qualsiasi tipo di installazione.

Ringraziando il dirigente e i funzionari per la disponibilità dimostrata, Talarico ha aggiunto che la predisposizione di un regolamento ad hoc servirà inoltre a garantire ai cittadini la possibilità di avere massima trasparenza pure su questo fronte.