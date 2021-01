Mancuso (Lega): ‘Velocizzare l’erogazione dei contributi agli artigiani’

“Nessuno deve essere lasciato indietro, soprattutto in questo momento. Tutte le attività economiche vivono un periodo di profonda incertezza a causa dei devastanti effetti del Covid-19 che, purtroppo, sono ancora destinati a durare. A maggior ragione sarebbe un peccato mortale che a peggiorare le già precarie condizioni siano intoppi burocratici”. È quanto afferma il consigliere regionale della Lega Filippo Mancuso in relazione alla situazione delle imprese artigiane calabresi.“Come segnalato dall’associazione di categoria – prosegue Mancuso- ci sarebbero difficoltà nell’erogazione del Fondo regionale per lo sviluppo e la competitività delle imprese artigiane calabresi. Un contributo al 65% in conto capitale sugli investimenti. È chiaro che non è sostenibile per un’impresa attendere mesi e mesi il disbrigo di una pratica da parte dei competenti uffici dopo che gli artigiani avevano assolto a tutte le incombenze. Come tutti sanno, slittando l’erogazione di un contributo prima o poi arriva la scadenza con il mutuo acceso proprio per sostenere l’investimento e l’impresa va inevitabilmente in affanno”. “Per evitare questa spirale e che un centinaio di imprese artigiane – prosegue il consigliere regionale- oltre al danno subiscano la beffa è necessario che la Regione velocizzi le attività amministrative per la liquidazione del Fondo agli aventi diritto”. “L’ulteriore inerzia sarebbe una mazzata per le speranze di sopravvivenza di queste delicate imprese che spesso rappresentano un punto di forza per l’economia regionale. Starò vicino agli artigiani finché non sarà riconosciuto loro quanto dovuto”.