Morte del sindaco di Brognaturo, il cordoglio di Filippo Mancuso

“Ho avuto modo di conoscere Cosmo Tassone ed apprezzarlo nell’ultimo anno ma fin da subito abbiamo instaurato un reciproco rapporto di fiducia e stima. La sua schiettezza e la sua umanità mi hanno trasmesso la bontà del suo operato sia come uomo che come amministratore. Un uomo sempre dedito al servizio della sua comunità, di grande esperienza ed umiltà, sempre pronto a battersi per il bene del suo amato Comune. Grande conoscitore della storia politica e sociale del suo territorio lascia un enorme vuoto non solo a chi come me ha avuto il piacere di conoscerlo. Abbraccio affettuosamente i suoi cari e tutti i suoi concittadini dimostrando loro vicinanza per il grande vuoto che Cosmo ha lasciato”. Così in una nota l’esponente della Lega Filippo Mancuso.