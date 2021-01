Ambulanti, Commissione attività produttive approva individuazione aree nuovi stalli

La commissione attività produttive, presieduta da Antonio Ursino, ha approvato a maggioranza una proposta inerente l’individuazione di aree per nuovi stalli da destinare ai venditori ambulanti della città. Alla presenza dei consiglieri Amendola, Angotti, Consolante, Costa, Sergio Costanzo, Gironda, Levato, Mirarchi, Renda, Riccio, Sestito, Triffiletti e Ursino, l’organismo consiliare ha messo su carta una serie di vie che potranno essere interessate dal provvedimento: viale Crotone (vicino la chiesa Sacro Cuore), via Antonio Greco, via Cantafio, via Vercillo, via Fiume Mesina, via T. Campanella, via Pisacane, piazza Anita Garibaldi e via Busento. Contestualmente, è stata richiesta la valutazione di merito da parte del Suap, dell’Asp e della Polizia locale per quanto riguarda tutte le autorizzazioni del caso.

“Si tratta di una iniziativa a cui la commissione – commenta Ursino – grazie al contributo dei colleghi, ha prestato particolare attenzione negli ultimi mesi, recependo le diverse istanze provenienti dagli operatori. Il nostro impegno proseguirà affinché gli uffici competenti possano dare risposte al più presto e poter, così, procedere con la creazione di nuovi spazi da destinare alle attività degli ambulanti”.