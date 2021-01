Federazione Civica Calabria accoglie l’appello dei sindaci: “Non solo un toto nomi per le regionali”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del movimento Federazione Civica Calabria

I Coordinatori dei movimenti, Giuseppe Frisenda , Giorgio Arcuri e Vincenzo Mirabello, con grande piacere,

apprendono e colgono positivamente l’appello lanciato dai Sindaci di numerose realtà della nostra

Calabria.

E’ un messaggio di responsabilità politica e Istituzionale che arriva da gli amministratori di prima linea,

coloro i quali sono l’interfaccia con i cittadini e con le vere problematiche delle nostre comunità.

La nostra Federazione Civica Calabria non può che condividere la necessità di una azione politica

responsabile e consapevole che possa espletare e compiere il ruolo principale che la politica deve svolgere,

ovvero, quello di analisi delle problematiche e ipotesi sulla risoluzione delle stesse.

Per noi non è concepibile che al centro del dibattito politico regionale, in una terra difficile e martoriata

come la Calabria, ci sia spazio solo per il toto nomi e l’organizzazione dei candidati .

La Calabria ha bisogno di idee e programmi che possano affrontare e risolvere le questioni importanti.

Abbiamo iniziato il nostro percorso programmatico e vogliamo implementarlo con il contributo di tutte le forze positive ed impegnate in questo territorio, vogliamo partire dalle richieste che arrivano dai Sindaci che si vedono “soli” ad affrontare le sfide economiche dei prossimi anni senza strumenti e risorse umane adeguate che possano attrarre risorse ed opportunità necessarie per la sopravvivenza delle nostre comunità.

A questi Sindaci che nella migliore delle ipotesi hanno un dirigente “a scavalco” che condividono con più comuni, bisogna offrire strumenti e risorse competenti per non perdere neanche un euro dei finanziamenti europei .

A nostro avviso per far grande la Calabria bisogna rafforzare le piccole realtà intervenendo con strutture di

assistenza e supporto alle amministrazioni, creando canali di interfaccia con gli apparati regionali preposti,

in modo da affrontare con serenità e non in emergenza i complessi processi che i fondi comunitari

presentano.

La federazione Civica Calabria “ area vasta” continua il percorso programmatico e di ascolto intrapreso al di

la di postazioni o schieramenti. Il grido emerso dal documento dei Sindaci è uno spunto programmatico che

deve essere alla base di una visione politica che ha come missione “ una Calabria che funziona”.