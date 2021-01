Bar e ristoranti: la Giunta comunale proroga la concessione dell’occupazione del suolo pubblico con esenzione della tassa

Prorogata in via straordinaria la concessione dell’occupazione temporanea del suolo pubblico per l’emergenza covid, con esenzione totale della tassa, agli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Lo ha disposto la giunta, guidata dal sindaco Sergio Abramo, su proposta del settore patrimonio. “La proroga per i soggetti che hanno già hanno ottenuto la concessione – commenta l’assessore al ramo, Ivan Cardamone, di concerto con l’assessore alle attività economiche, Alessio Sculco – sarà valida fino al 31 marzo e, comunque, fino alla eventuale ulteriore proroga della scadenza che il Governo intenderà emanare. Una misura che è stata condivisa e sostenuta anche in sede di conferenza dei capigruppo. Gli esercenti potranno, dunque, mantenere gli arredi e le strutture rimovibili, allestiti negli spazi antistanti o adiacenti alle proprie attività, nel rispetto dei limiti sanciti dalle precedenti disposizioni”.