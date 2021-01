Pisano e Talarico: ‘Sulla questione del depuratore l’assessore Longo ha dimostrato capacità tecniche e politiche’

“L’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo ha confermato di essere un punto di riferimento per la giunta Abramo, non solo per l’operatività e la concretezza che hanno sempre caratterizzato la sua azione, ma anche per la capacità di affrontare e superare i problemi sul piano politico come emerso anche dalla sua recente risposta al Pd sulla questione depuratore. Un argomento, questo, su cui si è misurata la credibilità dell’amministrazione comunale nel dare risposte concrete ai cittadini e nel progettare interventi volti a migliorare l’efficacia dei servizi”. Lo affermano Giuseppe Pisano, Capogruppo di Catanzaro con Abramo, e il consigliere dello stesso gruppo Fabio Talarico.

“L’assessore Longo – continuano – è stato in prima linea per monitorare costantemente la funzionalità dell’impianto che, grazie agli interventi di manutenzione programmati durante lo scorso anno, ha superato la prova dell’estate ed è risultato sempre conforme a tutti i controlli periodici. Un’opera che proseguirà anche attraverso un’ulteriore azione sul campo, con il riefficientamento della seconda vasca, che garantirà una risposta più adeguata dell’impianto anche dal punto di vista ambientale. L’assessore Longo non si è fermato mai in questo ambito e, in costante coordinamento con il sindaco ed il proprio settore, ha dato un input prezioso anche al concorso di progettazione per la realizzazione della nuova piattaforma depurativa per cui è in corso la procedura di gara. In attesa che l’iter possa compiere i prossimi passi speditamente, e assicurare al più presto alla città un impianto ancora più completo, efficiente e moderno, non possiamo che ribadire la massima stima nei confronti dell’assessore Longo, figura tecnicamente e politicamente valida su cui l’amministrazione comunale può contare per centrare i propri obiettivi”.