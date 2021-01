Ufficializzata la costituzione del circolo di Borgia di Fratelli d’Italia

È stata ufficializzata la costituzione del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Borgia a seguito di una riunione allargata alla presenza del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Filippo Pietropaolo, cui rivolgo il più sentito ringraziamento per la sensibilità, l’incoraggiamento ed il sostegno”. E’ quanto afferma il presidente del circolo Francesca Fodaro (foto), che aggiunge: “Prende il via una nuova esperienza politica per Borgia. In qualità di presidente sono orgogliosa di annunciare che il parterre iniziale è tutto al femminile, una scelta quella di un nucleo di partenza in rosa come elemento di novità. A seguito di diverse riunioni abbiamo concordato la volontà di entrare nello scenario politico cittadino con una ventata di freschezza e positività. Il momento storico che stiamo vivendo ci ha costretti a posticipare la presentazione ufficiale, ma oggi sanciamo la nostra prima uscita pubblica per delineare i confini di un progetto che ci vedrà attivi nelle prossime elezioni comunali e regionali.

Il sentimento principale da cui vogliamo muovere è la voglia di riscatto! Una rivoluzione necessaria per invertire la rotta e far ritornare anche a Borgia una visione che sia veramente in linea con una prospettiva ideologica di destra di cui oggi grazie alla presidenza di Giorgia Meloni il partito è protagonista nello scenario nazionale ed allo stesso modo a livello regionale con Wanda Ferro. Crediamo sia arrivato il momento di un impegno sul campo e la fondazione del Circolo politico rientra nella prospettiva ampia ed integrata di collaborazione diretta con i rappresentanti politici ed istituzionali regionali e con la deputazione nazionale. Siamo infatti sempre più convinti che il cambiamento possa nascere solo se mosso dall’interno.

Energia, passione, competenza, voglia di fare sono solo alcune delle potenzialità cui cercheremo di mettere in campo per essere determinanti nel miglioramento e nell’emancipazione del nostro territorio. Ci occuperemo di sviluppo, di turismo, di infrastrutture, di ambiente, di scuola, di sport, di attività produttive, di servizi essenziali e tanto altro e lo faremo nella prospettiva unica e doverosa di ristabilire un ruolo centrale ed operativo per Borgia nello scenario regionale. Con trasparenza ed altrettanta schiettezza rendiamo pubblico, sin da subito, il sostegno alla consigliera ed amica Marta Cristofaro, con cui condividiamo idee ed ideali. Siamo certi che da oggi bisognerà operare alla riunificazione di un sentimento politico aperto e coalizzato per rilanciare Borgia e le sue inespresse potenzialità, dunque è necessario partire dalle persone che con serietà e consapevolezza siano coscienti delle reali problematiche ed allo stesso tempo delle reali potenzialità del nostro paese. Presto apriremo la campagna di tesseramento e daremo il via ad una rete di progetti che portino al coinvolgimento di tutti quei cittadini liberi e politici ispirati che sognano di dare vita al cambiamento per Borgia, per i suoi cittadini e per la Calabria e tutti i calabresi”.