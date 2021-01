Loiero: con De Magistris candidato Calabria considerata colonia

“Venga pure a candidarsi in Calabria, De Magistris, solo che così la regione verrebbe considerata una colonia d’oltremare. Sarebbe immaginabile che un calabrese, stabilmente residente in Calabria, andasse a fare il presidente in Campania? Ecco, questa è la sola domanda che voglio porre”.

A dirlo all’AdnKronos, commentando l’ufficializzazione della candidatura alla presidenza della Regione Calabria del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è l’ex presidente della Calabria Agazio Loiero, indagato dall’allora pm di Catanzaro sia nell’inchiesta “Poseidone”, e poi assolto, che in una seconda indagine sulla sanità, anche in questo secondo caso finita con l’assoluzione.