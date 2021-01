Psi Catanzaro: nuova riorganizzazione territoriale per rilanciare il partito

Il 21 Gennaio 1921 – ricorda il Psi Catanzaro -il Congresso Del Partito Socialista si è concluso con una scissione guidata da Bordiga e Gramsci e con la fondazione del Pci.

A distanza di un secolo sarebbe opportuno rileggere l’intervento di Filippo Turati, leader della corrente riformista e aprire un dibattito sull’attualità del suo pensiero, per rilanciare gli ideali socialisti, per una società più giusta, più solidale e moderna e richiamarsi ora ai valori messi in campo ogni giorno da Papa Francesco, che sono quelli dell’umanesimo socialista adatto ai nostri tempi, di cui più che mai sentiamo il bisogno.

Oggi prevalgono, purtroppo, le spinte nazionalistiche, sovraniste e populiste, che hanno fatto crescere i livelli di disaffezione dei cittadini nei confronti dei partiti, tanto che oggi non ci sono più partiti organizzati, con circoli o sezioni, che rappresentavano luoghi di discussione e dove crescevano i quadri dirigenti.

Il Psi che aveva raggiunto in città ed in Provincia il 30% dei consensi, dopo aver costituito la Fgs che vede impegnati molti giovani, vuole rilanciare sul territorio il partito, come si sta facendo a livello nazione per riportare il glorioso simbolo di Bettino Craxi nelle Istituzioni, dopo tanti anni.

All’unanimità si è stabilito di nominare la Direzione Provinciale e 4 coordinamenti territoriali:

1)SOVERATESE (coordinato da Pino Pipicelli) -2) LAMETINO (coord.da Milena Liotta) – 3 ) CATANZARESE (coord. da Gregorio Buccolieri 4) SELLIA, BOTRICELLO, SERSALE (coord. da Saverio Mazzei). Su proposta del Segretario Provinciale Piero Amato vengono nominati: CZ Centro :A.Capellupo, G.Carbone, U. Gardini, D. Iaconantonio, R.Leone, D.Marino, P.Pace, F. Peltrone , G.Simonetta, Cz Lido : A.M.Fedele, A.Santo, L.Spanò, F.Turano, F.Zucco- Borgia : A.Arturi, O.Fruci, A.Nisticò – Caraffa di Cz : F.Conidi, A.De Santis, Davoli : A.Alvaro, M.Barbieri, D.Marcella, A.Rispoli- Soverato : M.Casciano, L.Mirarchi, N.Proto- Lamezia Terme : P.Caglioti, P.Cocconcelli, A.SeSirio , F.Fagà, A.Filardo, V.Mazzei, M.Moriconi, R.Nucifero, F.Perri, R.Scicchitano, P.Sirianni, A.Zolli – Sersale : L. Bianco, R.Buccafurri- Squillace : V.Lioi, A.Lopez Tiriolo : De Fazio Maria- Isca Jonio : P.Portaro- Zagarise : V.Pagliaro- Gimigliano : M.Paonessa- Carlopoli : M.Talarico- S.Pietro Apostolo : C.Mazza- Cropani : F.Colosimo – Botricello : F.Valea- Stalettì : A.Aversa- Girifalco : G.Petitto- Montauro : N.Clericò- Gizzeria : S.Trapuzzano- Maida : Cantafio Sergio Cortale : F. Mellace -Curinga: F. Senese-Componente di diritto: responsabile FGS Angela Chiarolla.

La Direzione, all’unanimità, elegge a Presidente dell’Assemblea Vittorio Daniele.