Lega Catanzaro, auguri al nuovo segretario regionale Saccomanno e al suo vice

La segreteria provinciale di Catanzaro augura un buon lavoro al nuovo segretario Giacomo Francesco Saccomanno e al suo vice Roy Biasi.

“Come Lega provincia di Catanzaro faremo il nostro lavoro per rafforzare l’azione politica e organizzativa della Lega in Calabria per un costruire il futuro che la nostra terra merita”

Questa la nota diramata da Pino Macri, segretario provinciale della Lega Catanzaro.