De Magistris, con Tansi dialogo importante

A differenza di chi fa polemica, io lavoro 24 ore al giorno. Garantisco di fare il sindaco in maniera continuativa, con al fianco i miei collaboratori, fino all’ultimo giorno del mandato e contestualmente diventerò presidente della Regione Calabria grazie ai calabresi e alla rivoluzione che abbiamo cominciato a mettere in campo”.

“Con Tansi c’è un dialogo importante, proficuo che si riflette su quella coalizione civica di cui ritengo di farmi portatore. Ci siamo incontrati ma ci vuole del tempo per definire coalizione e candidatura”. Così Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria, rispetto alla costruzione della coalizione a suo sostegno. De Magistris, a margine del Consiglio comunale di Napoli, rispetto alla possibilità che si possa candidare anche nelle liste ha detto: “Non lo so ancora” ed ha parlato di ”primi segnali entusiastici. Credo che si possa fare qualcosa di davvero importante”.

De Magistris ha riferito che tornerà in Calabria “dove continuerò gli incontri perché ho bisogno di ascoltare, di raccogliere informazioni, di coinvolgere le storie credibili della Calabria che sono tante, ma intanto, come accade per la scuola, anche per la politica è possibile utilizzare le videoconferenze”.

Saverio Brutto dalla scorsa estate non è componente dello staff del Presidente dell’Amministrazione provinciale

In relazione a quanto affermato nell’articolo :”Basso Profilo, il grigio che confonde Catanzaro”, l’Ufficio di presidenza dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro ci comunica che il dottor Saverio Brutto dalla scorsa estate non fa parte della struttura tecnico-organizzativa dello staff del Presidente.

Nel prendere nota della precisazione, rileviamo che quanto affermato circa la composizione dello staff del Presidente riporta quanto correntemente pubblicato sul sito ufficiale dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro