Recovery Fund: Incontro tra i governatori del Sud per rafforzare una posizione unitaria

I governatori del Mezzogiorno si sono incontrati oggi online per rafforzare la condivisione del Recovery Fund, in vista dell’appuntamento di domani in conferenza Stato-Regioni sul tema. Lo apprende l’Ansa. All’incontro hanno partecipato il governatore della Sicilia Nello Musumeci, della Campania Vincenzo De Luca, della Puglia Michele Emiliano, della Calabria Antonino Spirli’, dell’Abruzzo Marco Marsilio, del Molise Donato Toma. Nel corso della riunione, durata circa un’ora, i governatori hanno condiviso una posizione su diversi temi del Recovery, tra cui quella di far partire la distribuzione dei soldi a fondo perduto in proporzione al pil: le Regioni con il pil piu’ basso dovranno averne di piu’, questa la richiesta che verra’ avanzata. I presidenti di Regioni del Sud, si apprende, hanno rafforzato la loro posizione unitaria. Dopo la riunione i governatori hanno partecipato alla conferenza dei governatori, preparatoria alla Stato-Regioni di domani.