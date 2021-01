Riunione commissione Lavori pubblici e Ambiente: tra i temi trattati i nuovi spazi cimiteriali

Sono stati diversi i temi trattati nel corso della commissione consiliare Lavori pubblici e Ambiente presieduta da Eugenio Riccio.

In apertura, l’assessore Franco Longo e il responsabile dei servizi cimiteriali Salvatore Tucci hanno relazionato sulle condizioni dei cimiteri e, in particolare, sulla programmazione stilata dall’amministrazione per quanto riguarda nuovi spazi cimiteriali, nuove cappelle, nuovi loculi e piccoli ossari.

La commissione, inoltre, ha garantito all’unanimità il proprio parere positivo all’inumazione nel cimitero monumentale dell’ex sindaco Cesare Mulè, recentemente scomparso, in qualità di cittadino benemerito.

Sul problema concernente i rifiuti prodotti da malati Covid in isolamento domiciliare, la commissione ha chiesto al sindaco, quale massima autorità sanitaria della città, di emettere un’ordinanza che obblighi gli uffici preposti dell’Asp al rispetto delle linee guida dell’Istituto superiore della sanità.

L’organismo consiliare, infine, ha preso atto della risposta di Anas alla richiesta, avanzata dalla stessa commissione, di ripristinare l’impianto di illuminazione pubblica allo svincolo Catanzaro est della strada statale 106. Nella nota di Anas viene evidenziato che, dopo il furto dei cavi di rame, sono stati ripristinati prioritariamente gli impianti di illuminazione delle gallerie e i quadri elettrici delle cabine, dove sono stati installati impianti anti-intrusione collegati con la sala operativa della Questura. E che “nell’ambito del piano del fabbisogno 2021-2025” è stato richiesto “il finanziamento dei lavori di ripristino di tutti gli impianti tecnologici a servizio delle gallerie e di tutti gli impianti di illuminazione stradale degli svincoli stradali della variante della strada statale 106”.

Alla riunione della commissione presieduta da Riccio hanno partecipato i consiglieri Angotti, Celi, Consolante, Corsi, Manuela e Sergio Costanzo, De Sarro, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Mirarchi, Praticò e Renda.